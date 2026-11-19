This schedule includes games airing locally on The Spot – Green Bay 32
December
|Date
|Opponent
|Time (CT)
|Home/Away
|Thu, Dec 3 (Phoenix Men's Basketball)
|Northern Illinois
|6:30 PM CT
|Home
|Sat, Dec 19 (Phoenix Women's Basketball)
|Miami Ohio
|1:00 PM CT
|Home
|Thu, Dec 31 (Phoenix Women's Basketball)
|Cleveland State
|1:00 PM CT
|Home
January
|Date
|Opponent
|Time (CT)
|Home/Away
|Thu, Jan 14 (Phoenix Men's Basketball)
|Youngstown State
|6:30 PM CT
|Home
|Sat, Jan 23 (Phoenix Men's Basketball)
|UW-Milwaukee
|1:00 PM CT
|Home
|Thu, Jan 28 (Phoenix Women's Basketball)
|Robert Morris University
|6:30 PM CT
|Home