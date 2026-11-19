This schedule includes games airing locally on The Spot – Green Bay 32
November
|Date
|Opponent
|Time (CT)
|Home/Away
|Sat, Nov 14
|Madison
|6:00 PM CT
|Home
|Sat, Nov 28
|Team USA
|6:00 PM CT
|Home
December
|Date
|Opponent
|Time (CT)
|Home/Away
|Sat, Dec 19
|Muskegon
|6:00 PM CT
|Home
January
|Date
|Opponent
|Time (CT)
|Home/Away
|Sat, Jan 16
|Chicago
|6:00 PM CT
|Home
February
|Date
|Opponent
|Time (CT)
|Home/Away
|Sat, Feb 6
|Chicago
|6:00 PM CT
|Home
|Fri, Feb 19
|Dubuque
|7:00 PM CT
|Home
March
|Date
|Opponent
|Time (CT)
|Home/Away
|Sun, Mar 7
|Youngstown
|3:00 PM CT
|Home
|Fri, Mar 19
|Omaha
|7:00 PM CT
|Home
April
|Date
|Opponent
|Time (CT)
|Home/Away
|Sat, Apr 3
|Cedar Rapids
|6:00 PM CT
|Home